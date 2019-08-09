Москва, 9 августа, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Обозначение на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года Южных Курил как части Японии — провокация. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 августа заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

«Несомненно, это провокация, и попытка объяснить ее случайностью или ошибкой не проходит. Все сделано намеренно. Не получится объяснить ее действиями каких-то частных лиц. В конце концов, Олимпиаду проводит Япония — с нее и спрос. Думаю, что российский МИД отреагирует на этот возмутительный факт», — заявил Клинцевич.

Сенатор также возмущен политизацией Олимпийских игр.

«Я уже не говорю о том, что абсолютно недопустимо стремление политизировать главное спортивное состязание планеты — Олимпиаду. Мы ждем от японской стороны соответствующих разъяснений», — сказал Клинцевич.