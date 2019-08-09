Москва, 9 августа, 2019, 14:49 — ИА Регнум. Гражданам от сильного ветра следует укрываться только в капитальных сооружениях. Об этом заявил спасатель, инструктор по первой помощи Максим Штыб в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Штормовое предупреждение

«Я считаю, что по возможности не следует выходить на улицу, если вас предупредили. В современном капитальном здании вам может угрожать только выбитое стекло. Оно выдержит ураган. Если непогода застала вас на улице, постарайтесь уйти в капительное здание — в магазин, в подъезд. И если зашли внутрь, держитесь подальше от окон, витрин. Главная опасность при сильном метре — это летящие обломки, опасность падения деревьев, рекламных щитов. Если вы знаете об усилении, держитесь подальше от деревьев в тени капитальных зданий», — заявил эксперт.

Также спасатель напомнил, что автобусные остановки не являются капитальной конструкцией и способны прикрыть от дождя, но от сильного ветра не только не защитят, но и могут дополнительно травмировать.