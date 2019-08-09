Ярославль, 9 августа, 2019, 15:41 — ИА Регнум. 9 августа Кировский районный суд Ярославля арестовал бывшего руководителя строительной компании «Мегастрой» Оганнеса Егояна. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«МегаСтрой» строил в Ярославле 19-этажный дом на 247 квартир. Стройка началась в 2014 году. Застройщик вел активную рекламу и привлек деньги более 100 человек. Строители возвели каркас 9 этажей, после чего работы были остановлены. Фирма находится в стадии банкротства.

«Не намереваясь исполнять обязательства по договорам долевого строительства, он использовал полученные денежные средства в сумме более 90 млн рублей для погашения долгов перед кредитными учреждениями и дольщиками республики Башкортостан», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

В отношении Егояна было возбуждено уголовное дело, он находился под подпиской о невыезде. Однако общаться со следователями он не желал. Более того, исчез из Ярославля.

Нашли подозреваемого в Башкирии, где он также получил известность как создатель долгостроев. Ситуация очень похожа на Ярославль. Подконтрольная Егояну фирма «Единая торгово-закупочная компания» строила 18-этажный дом в городе Стерлитамаке. Как и в Ярославле, более 100 дольщиков так и не дождались своих квартир. В Башкирии также было возбуждено уголовное дело в отношении Оганнеса Егояна, сейчас оно рассматривается в суде.

Сегодня же Кировский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следствия и на два месяца арестовал Егояна.