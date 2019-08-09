Санкт-Петербург, 9 августа, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Российский независимый разработчик Сергей Михайлов выпустил флеш-игру о приключениях Дженнифер Лопес в преддверии её концерта в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Doing Great Agency 9 августа.

Пресс-служба Doing Great Agency Скриншот из игры

Пресс-служба Doing Great Agency Скриншот из игры

По сюжету игры, Дженнифер Лоуренс прилетает в Россию и сразу становится участницей множества «удивительных событий». Игроку предстоит довести певицу до спортивно-концертного комплекса «Петербургский» и спасти её шоу «It's My Party».

Напомним, концерт Дженнифер Лопес в Санкт-Петербурге в рамках тура «It's My Party» состоится 11 августа 2019 года. Этим туром исполнительница планирует отметить свой 50-летний юбилей. Последний раз певица выступала в России семь лет назад.