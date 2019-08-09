Вашингтон, 9 августа, 2019, 14:25 — ИА Регнум. В аккаунтах звезд шоу-бизнеса Кортни Кардашьян и Эллен Дедженерес найдено больше всего фейковых подписчиков. Результатами анализа аккаунтов поделилось издание HypeBeast 8 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Исследование проводилось аналитиками компании ICMP с помощью сервиса IG Audit, который определяет процент фейковых (ненастоящих) подписчиков в аккаунтах Instagram и Twitter. На первом месте в пятерке самых «накрученных» аккаунтов оказался профиль телеведущей Эллен Дедженерес: доля фейковых подписчиков у нее — 58%. На втором месте с результатом 49% расположилась актриса и фотомодель Кортни Кардашьян. Интересно, что у ее сестер — Ким и Хлои, — по 44%.

На третьем и четвертом месте — певицы Ариана Гранде (46%) и Майли Сайрус (45%).

В декабре 2018 года младшая сестра Кардашьян — Кайли, — возглавила список Forbes как самая высокооплачиваемая знаменитость моложе 30 лет.

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