Чолпон-Ата, Киргизия, 9 августа, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Экономические показатели деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) неплохие. Об этом сегодня, 9 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в г. Чолпон-Ата (Киргизия), сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

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«За 2018 год ВВП увеличился на 2,5%, составляет сейчас свыше 420 млрд долларов. Это общий совокупный продукт», — подчеркнул Медведев .

На общем рынке есть широкий выбор качественных товаров, что важно — по конкурентоспособным ценам.

«Увеличиваются объёмы взаимной торговли по отдельным группам. И важно, что это в том числе товары с более высокой добавленной стоимостью», — отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета назвал приоритеты в работе Евразийского межправительственного совета и деятельности ЕАЭС

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