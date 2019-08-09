Воронеж, 9 августа, 2019, 13:54 — ИА Регнум. В парке оператора каршеринга CarSmile в Воронеже появятся французские модели Renault Logan и Sandero в серии Stepway City. Об этом сообщает пресс-служба французской марки.

АвтоВоронеж Каршеринг Renault в Воронеже

Жители города с августа 2019 года смогут брать в аренду данные авто. Всего в парке CarSmile 50 машин.

Сообщается, что Sandero и Logan для автопрогулок приобрели фирменный фиолетовый окрас и укомплектованы 113-сильным мотором объёмом 1,6 л, который агрегатируется с коробкой «автомат» CVT X-Tronic.

Машины французского автопроизводителя в каршеринге CarSmile имеют новое рулевое колесо с гидравлическим усилителем, мультимедийную систему с опциями AUX, USB и Bluetooth.

Кроме того, эти авто снабжены весьма удобным подрулевым джойстиком. Также в моделях предусмотрены кнопка запуска мотора, подогрев кресла водителя, зеркал заднего вида и заднего стекла.

Напомним, 9 июля 2019 года информационное агентство «Москва» со ссылкой на гендиректора каршеринговой компании «Делимобиль» сообщило, что на территории центра «Сколково» в Москве может появиться каршеринг электромобилей и пикапов.

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