Воронеж, 9 августа, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Численность мигрантов в Воронежской области с начала года увеличилась на 3 тыс. 241 человека, такие данные 8 августа опубликовал Воронежстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовые мигранты

С начала года в регион в общей сложности въехало 37 тыс. 99 человек, покинули регион 33 тыс. 858. Таким образом, миграционный прирост составил 3 тыс. 241 человека.

Несмотря на то, что основная доля миграционных потоков приходится на внутреннюю миграцию, основной миграционный прирост зафиксирован из стран СНГ: при 8 тыс. 562 приехавших и 5 тыс. 392 покинувших регион в Воронежской области остались 3 тыс. 170 человек.

Для сравнения, за первое полугодие 2018 год миграционный прирост из стран СНГ составил 2 тыс. 135 мигрантов, общий — 901.