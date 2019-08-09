Судак, Крым, 9 августа, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Страница Богдана Ковалева в Facebook Украинский флаг в Крыму

По его словам, флаг был поднят утром 9 августа в память о четырех боевиках Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших 6 августа в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны Украины заявили, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе были убиты четверо боевиков ВСУ.

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский призвал страны — участницы «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) собраться для возобновления переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

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