Челябинск, 9 августа, 2019, 13:30 — ИА Регнум. В Челябинской области гражданин отдан под суд за вылов рыбы во время нереста с применением запрещённых приспособлений. В мае 2019 года с помощью десяти сетей он наловил в озере Куракли-Маян, сообщает пресс-служба областного СКР.

Суд

В итоге Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства понесло ущерб в сумме больше 472 тыс. рублей. Рыбак его не возместил.

Сейчас дело направлено в Кунашакский районный суд, где будет рассмотрено по существу.