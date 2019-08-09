Переславль-Залесский, Ярославская область, 9 августа, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Депутат Ярославской областной Думы от партии «Справедливая Россия» Сергей Хабибулин написал заявление в полицию об угрозах со стороны бывшего депутата Переславской городской думы от «Единой России», а ныне директора управляющей компании «Переславль» Александра Амосова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал сам Сергей Хабибулин.

Сергей Хабибулин

Инцидент произошел у здании администрации Переславля-Залесского, где должно было пройти заседание штаба по подготовке к зиме. По словам депутата, Александр Амосов сказал ему: «Ходи теперь и оглядывайся!»

«Данную фразу от бывшего военнослужащего, вернувшегося из горячих точек, я расценил как реальную угрозу моей жизни и жизни членов моей семьи. Также эту угрозу я расцениваю как вмешательство в мою депутатскую деятельность по защите интересов жителей Переславля, незаконно переведенных в УК «Переславль», — рассказал Сергей Хабибулин.

По мнению депутата, конфликт связан с ситуацией вокруг перехода 131 дома в Переславле в новые управляющие компании. Одну из таких компаний и возглавляет Амосов, а Хабибулин и другие депутаты от «Справедливой России» выступают против. В заявлении областной депутат указал, что и раньше директор управляющей компании допускал нелицеприятные высказывания в его адрес.

Сам Александр Амосов говорит, что никаких угроз не высказывал, более того, вообще не разговаривает с Хабибулиным.

«У меня сегодня юбилей, 50 лет. Это мне подарок что ли такой господин Хабибулин решил сделать? Да, я видел его сегодня, он прошел мимо, но я с ним не поздоровался, потому что мы не общаемся. Не знаю, что там ему привиделось», — рассказал Александр Амосов корреспонденту ИА REGNUM.

В своем заявлении депутат просит организовать полицейских охрану его и его семьи.