Киев, 9 августа, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Любые заявления о том, что в результате земельной реформы команды Зеленского иностранцы смогут скупить все украинские земли, — это миф, заявил 9 августа в эфире телеканала «24» экономист Сергей Фурса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинский чернозем

Эксперт отметил, что для того, чтобы иностранцы купили землю, сначала кто-то должен этот актив продавать.

«Согласно статистике, лишь 5−10% владельцев паев хотят продать землю. Поэтому больше этих 5% никто не скупит. Я думаю, что локальные игроки более конкурентные здесь, чем иностранцы», — подчеркнул экономист.

Если же иностранцы и купят 5% украинской земли, отметил Фурса, ничего плохо в этом тоже нет.

«Что дальше? Ну они ведь не будут вывозить этот чернозем на Луну? Они будут делать то же, что и украинские аграрии сейчас… Зато это иностранные инвестиции. Мы же говорим, что нуждаемся в них? Вот они! Иностранцы принесут сюда свой менеджмент, технологии, которые дают большую урожайность, большую эффективность — и все от этого выиграют», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в ходе визита в Турцию Зеленский в очередной раз пообещал ввести рынок земли с 2020 года, приняв все нужные для этого документы еще в этом году. По его словам, новые законы уже в следующем году позволят создать рынок на 40 млн га земли, которая является лучшей в мире по своему качеству. Сегодня же заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук заявил, что, предположительно, с середины следующего года на Украине удастся запустить рынок земли.