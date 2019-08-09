Абакан, 9 августа, 2019, 13:22 — ИА Регнум. В Хакасии объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающейся непогодой.

Василий Поленов. Ливень. 1874

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности со ссылкой на информацию Хакасского гидрометцентра, вечером 9-го и сутки 10 августа в республике ожидаются ливни, грозы, град.

Порывы шквалистого ветра будут достигать 20 м/с. МЧС призывает жителей Хакасии проявить в этой период максимальную осторожность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о непогоде предупредили и жителей Красноярска.

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