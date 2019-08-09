Калуга, 9 августа, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Около 20 производителей продуктов питания Калужского региона принимают участие в выставке-дегустации, открывшейся сегодня, 9 августа, на городском рынке «Калуга». Мероприятие проходит в рамках ежегодного областного конкурса «Покупаем калужское», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве конкурентной политики региона.

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Посетители выставки смогут попробовать и оценить по пятибалльной шкале хлебобулочные и кондитерские изделия, птицу, рыбные и молочные продукты, колбасы. Основными задачами конкурса являются популяризация и развитие традиций качественного производства калужских товаров, решение вопросов продовольственной безопасности и импортозамещения, а также расширение ассортимента, увеличение объёмов реализации и повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей.

Итоги конкурса «Покупаем калужское» будут подведены комиссией министерства конкурентной политики области до 10 ноября 2019 года. Победителей наградят дипломами губернатора области.