Собянин назвал срок службы тематических поездов метро
Москва, 9 августа, 2019, 13:18 — ИА Регнум. В метро Москвы существует традиция запуска тематических поездов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Instagram.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сергей Собянин
«Сейчас их 13 на линиях. Они рассказывают пассажирам о Победе, заводах, истории Москвы. Есть поезд «Акварель» с картинами внутри», — рассказал Собянин.
По его словам, в среднем такой состав ходит на линии около полугода, и за это время его успевают увидеть около 3 млн человек.
Мэр разместил подборку фотографий поездов, украшенных в соответствии с различной тематикой.