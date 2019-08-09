Москва, 9 августа, 2019, 13:18 — ИА Регнум. В метро Москвы существует традиция запуска тематических поездов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Сейчас их 13 на линиях. Они рассказывают пассажирам о Победе, заводах, истории Москвы. Есть поезд «Акварель» с картинами внутри», — рассказал Собянин.

По его словам, в среднем такой состав ходит на линии около полугода, и за это время его успевают увидеть около 3 млн человек.

Мэр разместил подборку фотографий поездов, украшенных в соответствии с различной тематикой.