Киев, 9 августа, 2019, 13:05 — ИА Регнум. На Украине казино нужно легализовать не только на причерноморском побережье, как намерена нынешняя власть, но еще в других туристических городах и регионах, в частности — в Карпатах, а также во Львове и в Киеве.

Казино

Об этом 9 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат Верховной рады прошлого созыва от фракции «Радикальная партия» Юрий Чижмарь.

«Традиционные места посещения туристов, особенно если речь идет об иностранном туристе — это украинские Карпаты, Киев, Львов, там наличие казино только наполнило бы наш бюджет… Это привлечет больше туристов, это увеличит инвестиции, увеличится налоговая база Украины. Учитывая войну на востоке, которая оттягивает очень много финансов и ресурсов страны, нужно находить другие некоррупционные источники наполнения бюджета», — сказал Чижмарь.

При этом он подчеркнул, что в настоящий момент украинские правоохранители «крышуют» многочисленные нелегальные сети игорных заведений и интернет-казино, за это они получают незаконные доходы.

«Но в госбюджет эти средства не попадают. Нужно законодательно урегулировать этот момент. И одновременно нужно побороть коррупцию в правоохранительных органах, чтобы они не «крышевали» незаконные игровые заведения, которые незаконно размещаются в местах скопления несовершеннолетних, особенно возле учебных заведений, чтобы исключить возможность играть в казино детям», — добавил Чижмарь.

Он считает, что строительство на черноморском побережье пятизвездочных отелей с казино может заинтересовать украинских бизнесменов, поскольку «казино — это не такой уж и затратный бизнес».

«Это (построить гостиницы с казино — ред.) может сделать и украинский бизнесмен, тем более что у нас и так есть много желающих заниматься этим бизнесом. Если иностранцы захотят вкладывать средства, для Украины не должно быть разницы, кто вкладывает в этот бизнес средства», — рассказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Анкаре президент Владимир Зеленский заявил, что в пятизвездочных отелях Украины будет легализована работа казино.

«Мы легализуем казино в пятизвездочных отелях, что будет стимулировать развитие туристического кластера в регионах возле Черного моря», — сказал он.

В 2009 году правительство Юлии Тимошенко законодательно запретило работу казино на Украине, после чего весь этот сектор ушел в «тень».