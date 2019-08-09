Кемерово, 9 августа, 2019, 12:53 — ИА Регнум. При поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК) в Кузбассе реализуется проект «Школа наездников» по обучению подростков верховой езде. Как сообщает управление по внешним связям кузбасского филиала СГК, в проекте принимают участие подростки от 12 до 16 лет: воспитанники детских домов, ребята с нарушениями дисциплины. С ними занимаются два берейтора — специалиста по обучению верховой езде.

Управление по внешним связям кузбасского филиала СГК, Трудных подростков учат верховой езде при поддержке СГК

Занятия начались в июне и продлятся до конца лета. За прошедшее время ученики школы узнали много информации о конном спорте, освоили технику верховой езды, научились ухаживать за лошадьми. В финале состоится показательное выступление, на котором юные наездники продемонстрируют обретенные навыки на публике.

«Подобный проект мы проводим впервые, и хотим продолжить: ребята живо откликнулись на занятия, некоторые хотят даже связать в дальнейшем свою профессию с лошадьми, — отметила куратор проекта «Школа наездников» руководитель местной организации «Данко» Союза молодёжи Кузбасса Елена Малиничева. — Мы благодарны Сибирской генерирующей компании за помощь и поддержку такого важного начинания».

Проект «Школа наездников» стал победителем областного конкурса социальных проектов, проводимого Кемеровской региональной общественной организацией «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» при поддержке Сибирской генерирующей компании. Реализуется волонтёрами объединения «Данко» Союза молодёжи Кузбасса.