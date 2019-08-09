Оренбург, 9 августа, 2019, 13:04 — ИА Регнум. От России должно быть чёткое заявление — нота в адрес правительства Японии — по поводу опубликованной на сайте Олимпиады-2020 карты, где группа курильских островов отнесена к японской территории. Если реакции не последует, то Россия должна принимать кардинальные меры, вплоть до разрыва отношений с этой страной, такое мнение выразил депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия») в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

«Россия должна направить в адрес правительства Японии ноту протеста о недопустимости, скажем так, провоцирования другого государства, которому принадлежат острова, на конфликт. Потребовать ответов по этому вопросу о причинах опубликования этой карты. И вплоть до разрыва отношений с данной страной.

Что касается участия наших спортсменов на олимпиаде. Спорт и политика не должны перемешиваться. Но надо выступать только под российским флагом. Другой вопрос, если нам не разрешат. Тогда вообще не участвовать. На белый флаг не соглашаться ни при каких обстоятельствах! Спортсмены, которые не считают себя принадлежащими Российской Федерации, пусть идут под белым флагом, но не представляют тогда Россию», — сказал оренбургский политик.

Напомним, на сайте Олимпиады-2020 опубликована карта, где группа курильских островов отнесена к территории Японии.

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