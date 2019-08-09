Калуга, 9 августа, 2019, 12:43 — ИА Регнум. В Калуге 8 августа прошли торжества, посвящённые 70-летию митрополита Калужского и Боровского Климента и 37-й годовщине его архиерейской хиротонии. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, с юбилеем митрополита поздравили руководители органов государственной власти и местного самоуправления, прихожане калужских храмов, представители духовенства и общественности.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили юбилей митрополита Калужского и Боровского Климента

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил митрополита и вручил ему знак Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги».

Эта награда учреждена в целях поощрения за деятельность, направленную на социально-экономическое развитие Калуги, это признание высоких достижений и больших заслуг перед городом, подчеркнул глава городского самоуправления

«Долгие годы вы неустанно трудитесь на благо жителей Калуги и области, отдаете много сил сохранению православных традиций, укреплению межконфессиональных отношений, нравственному и духовному воспитанию подрастающего поколения, — обратился к митрополиту Клименту Александр Иванов. — Мы также глубоко признательны вам за активную работу по восстановлению и реставрации калужских святынь: жители Калуги и гости нашего города искренне восхищаются красотой калужских храмов».