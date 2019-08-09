Редвуд-Сити, США, 9 августа, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Компания Electronic Arts представила новый режим для футбольного симулятора FIFA 20. Им стал «уличный футбол» под названием VOLTA, сообщалось в ролике на YouTube-канале компании 8 августа.

Игра FIFA 20

В VOLTA игроки смогут создать собственного уникального персонажа и сыграть в одном из множества матчей на различных площадках мира. Разработчики обещают особую систему правил и несколько разновидностей игрового режима.

FIFA 20 выйдет 27 сентября 2019 года на PC, PS4 и Xbox One. В проекте появятся новые футболисты, изменится ряд игровых механик и будут обновлены правила проведения киберспортивных соревнований.