Москва, 9 августа, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В Москве порывы сильного ветра повалили в Москве 27 деревьев, сообщает 9 августа вице-мэр Москвы Пётр Бирюков, передаёт «Вечерняя Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM После урагана

«Ночью под порывом ветра были повалены 27 деревьев, 3 автомобиля повреждены упавшими деревьями», — сказал он.

Вместе с тем, Бирюков отметил, что прогноз погоды пока оправдался не полностью. Так, скорость ветра достигала 17 м/с, а также выпало меньше осадков — до 14 мм вместо 23 мм. Он предупредил, что «порывы ветра усилятся, и будут достигать порой примерно до 25 метров в секунду».

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха днём в Москве составит от 17 до 19 градусов. Ожидаются дождь и сильный ветер.