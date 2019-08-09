Санкт-Петербург, 9 августа, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Движение транспорта в Петроградском районе Санкт-Петербурга будет частично перекрыто из-за мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам утром в воскресенье, 11 августа. Об этом сообщили профильные городские комитеты.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургская соборная мечеть

С 7:00 до 9:30 для автомобилей полностью закроют Кронверкский проспект от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, а также Крестьянский и Конный переулки на Петроградской стороне.

Кроме того, с 7:00 до 9:30 не будут ходить трамваи по Кронверкскому проспекту из-за мероприятий у Соборной мечети.

Трамвай № 6 будет работать на двух участках: от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до конечной остановки «19-я линия В. О.», а также от конечной остановки «Тихорецкий проспект» по Тихорецкому, Политехнической улице, 2-му Муринскому проспекту, проспекту Энгельса, Большому Сампсониевскому проспекту, Сердобольской, Торжковской улицам, улице Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому проспекту, Каменноостровскому мосту, Песочной набережной, Вяземскому переулку, набережной Карповки, Петропавловской улице, улицам Льва Толстого, Котовского, Чапаева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому, Большому Сампсониевскому проспектам, Боткинской улице, улице Академика Лебедева и улице Комсомола до конечной остановки «Площадь Ленина».

Трамвай № 40 будет также работать на двух участках: от конечной остановки «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до улицы Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому, Большому Сампсониевскому проспектам, Боткинской улице, улице Академика Лебедева, улице Комсомола до конечной остановки «Площадь Ленина», а также от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до конечной остановки «19-я линия В. О.».