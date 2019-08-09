Симферополь, 9 августа, 2019, 11:54 — ИА Регнум. За минувшие пять лет виноградарские предприятия Крыма получили субсидий в сумме 1,2 млрд рублей. Об этом журналистам 9 августа сообщил замминистра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин.

Мартирос Сарьян. Сбор винограда. ГТГ. 1933

«В рамках господдержки Минсельхоз предоставляет субсидии из федерального и республиканского бюджетов. Сумма ежегодной поддержки в 2019 году выросла почти в восемь раз по сравнению с 2014 годом», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на полуострове было заложено 250 га молодых виноградников, в 2019 году готовятся заложить 880 га.