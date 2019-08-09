Владивосток, 9 августа, 2019, 11:52 — ИА Регнум. Покупатели рыбы и морепродуктов местного промысла с рук, у неизвестных торговцев могут столкнуться с угрозой причинения вреда здоровью и жизни, а также с невозможностью дальнейших компенсаций в случае причинения ущерба. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Адриан ван Остаде. Торговка рыбой. 1670

«Рекомендуем обдуманно относиться к приобретению морепродуктов в летний период и исключить факты приобретения продукции в неустановленных местах, через объявления в соцсетях», — предостерегли в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что в соответствии с российским законодательством в обороте не могут находиться пищевые продукты, которые не имеют маркировки, однако в подобных случаях проведение проверок не представляется возможным, поскольку закон не предусматривает проверок в отношении граждан.