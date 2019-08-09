Москва, 9 августа, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В центре Москвы 10 августа будет приостановлена работа парковок автомобилей по двум адресам, сообщили в пресс-службе «Московского паркинга».

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Указано, что с полуночи до 16:30 не будут принимать машины парковки у дома 9−11 на проспекте Академика Сахарова, а также у дома 7 на улице Маши Порываевой.

«Данное ограничение связано с проведением массовых мероприятий. Просим автомобилистов учитывать эти изменения при планировании маршрута и оставлять машины только в разрешенных для этого местах», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа на проспекте Сахарова пройдёт согласованный с властью митинг оппозиции.