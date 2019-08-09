Калуга, 9 августа, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Около 556 нарушений земельного законодательства РФ на площади 24,3 тыс. га было выявлено за семь месяцев 2019 года, сообщили 9 августа корреспонденту ИА REGNUM в управления Россельхознадзора по Калужской области.

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По фактам выявленных нарушений надзорным ведомством было наложено 322 административных штрафа на общую сумму 14 млн 765 тыс. рублей и уже взыскано 6 млн 756 тыс. рублей. Кроме того, специалистами управления составлено 380 протоколов, выдано 116 предписаний об устранении выявленных нарушений, а также 44 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

В результате проведенных мероприятий в калужскую областную налоговую службу направлено 222 постановления о земельных правонарушениях на общей площади 9,6 тыс. га для взимания повышенной ставки земельного налога с собственников, не использующих сельскохозяйственные угодья по целевому назначению.