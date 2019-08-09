Москва, 9 августа, 2019, 11:45 — ИА Регнум. В связи с повышением уровня эпидемиологической опасности на Филиппинах Ростуризм рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в это островное государство. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

Пляж на Филиппинах

Подробности: Национальная эпидемия лихорадки Денге объявлена на Филиппинах

С начала 2019 года на Филиппинах зафиксировано 620 летальных исходов от лихорадки денге, отмечено свыше 146 тыс. случаев заболевания.

Больше всего случаев заболевания лихорадкой денге зарегистрировано на островах Минданао и Лусон.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Филиппин объявило вспышку лихорадки Денге в стране национальной эпидемией.

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