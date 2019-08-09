Москва, 9 августа, 2019, 11:41 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2019 года реализация новых мотоциклов в России выросла на 40,7%. Об этом 9 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Мотоциклист

Всего за первые шесть месяцев 2019 года в стране было куплено 7702 новых мотоцикла.

Больше всего байки покупают в Москве (1849 ед.) и Московской области (1060 ед.). Здесь за отчётный период было приобретено 38% мотоциклов от всех продаж в России. На третьем месте среди регионов Санкт-Петербург с показателем 449 проданных байка.

Что касается нестоличных регионов, то здесь лидером является Свердловская область, где с января по июнь 2019 года покупатели приобрели 315 новых мотоциклов. Далее в региональном рейтинге следует Краснодарский край, где местные жители за отчётный период купили 235 мотоциклов.

Напомним, 19 июня 2019 года руководитель продаж мотоциклов АГ «Авилон» Максим Белоусов заявил, что из-за ряда факторов на российском рынке мотоциклов в значительном объёме начала появляться качественная техника по относительно низкой цене. По мнению эксперта, рынок новых и подержанных мотоциклов будет расти на 15−20% в год в течении двух-трёх лет.

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