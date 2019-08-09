Париж, 9 августа, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Оценка роста глобального спроса на нефть в 2019 году уменьшилась с 1,2 млн до 1,1 млн баррелей в сутки. Это следует из августовского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

МЭА понизило прогноз из-за обострения геополитических трений допустило, что позже также пересмотрит его в сторону понижения. По увеличению спроса на нефть в 2020 году прогноз также понижен на 50 тыс. баррелей в сутки — до 1,3 млн.

Ожидаемый спрос на нефть в 2019 году остался неизменным: 100,4 млн баррелей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа было зафиксировано увеличение мировых цен на нефть на фоне заявлений Саудовской Аравии о возможном новом сокращении добычи для поддержки рынка.