Чебоксары, 9 августа, 2019, 11:34 — ИА Регнум. В Чувашии пасеки паспортизируют. Такое решение принято по итогам совещания в минсельхозе республики, посвященного вопросам пчеловодства, сообщили ИА REGNUM в министерстве.

Николай Богатов. Пасечник. 1875

В минсельхозе со ссылкой на директора АО «Агентство по пчеловодству» Геннадия Максимова заявляют, что в Чувашии «массовой гибели пчелосемей нет, есть ослабление пчелосемей из-за потери до 20% пчел в семьях». В качестве основной причины гибели пчёл называют «несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящих обработках полей». Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между аграриями и пчеловодами, госветслужбе поручено совместно с министерством создать базу данных по учёту пасек и провести их паспортизацию. Эта работа должна быть сделана до конца 2019 года.

Также поручено усилить взаимодействие ветеринарных служб с агентством по пчеловодству и пчеловодами-любителями. В министерстве считают, что это позволит оперативно принимать меры по предотвращению несанкционированного завоза пчелопакетов без ветеринарных сертификатов, которые могут быть источником распространения болезней пчёл.

В начале июля в минсельхозе Чувашии со ссылкой на муниципалитеты сообщали, что в разных пчелосемьях на пасеках в зависимости от их местоположения фиксировалась гибель до 20% пчёл. Аграрное ведомств фиксировало «урон пчеловодству как подотрасли животноводства».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году массовая гибель пчёл зарегистрирована в 25 регионах. Установлено, что пчёлы погибли из-за пестицидов, которыми обрабатывали поля сельхозпроизводители. По данным Минсельхоза России, за последние десять лет производство мёда в стране возросло на 22% (или на 11,8 тыс. тонн), при этом мёд производится в основном в личных подсобных хозяйствах, где содержатся почти 94% пчелосемей.