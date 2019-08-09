Красноярск, 9 августа, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Дождь с грозами и усиление ветра ожидаются в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в мэрии.

Мокрая погода

10 августа в центральных районах Красноярского края, по данным Среднесибирского УГМС, местами ожидаются сильные и очень сильные дожди. Прогнозируются ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 17−22 м/с.

Жителям города рекомендуют соблюдать меры безопасности.

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