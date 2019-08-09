Душанбе, 9 августа, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Доходы государственного бюджета Таджикистана по итогам первой половины 2019 года составили 10,9 млрд сомони ($1,1 млрд), что на 0,4% больше плановых показателей. Об этом 9 августа сообщает издание «Авеста».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

За отчётный период в бюджет республики от таможенных пошлин поступило 2,5 млрд сомони ($265 млн), поступления за счет внутренних доходов составили более 5,5 млрд сомони ($583 млн).

Отметим, планируемый объем государственного бюджета Таджикистана на 2019 год за счет всех источников дохода составляет 23,7 млрд сомони ($2,513 млрд). По итогам первой половины 2019 года доходы от приватизации и использования государственного имущества составили 13 млн сомони ($1,38 млн).