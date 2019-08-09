Переславль-Залесский, Ярославская область, 9 августа, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Администрация Переславля-Залесского намерена ввести «особый режим», который позволит заключить муниципальный контракт на ремонт сетей теплоснабжения без проведения конкурсных процедур. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Переславля-Залесского.

Admpereslavl.ru Теплосеть

В июле 2019 года городской округ получил из регионального бюджета субсидию в размере 50 миллионов рублей на ремонт наиболее изношенных участков сетей. 26 июля 2019 года был объявлен конкурс по выбору подрядчика на производство данных работ. Однако в положенные сроки — до 7 августа 2019 года — не заявился ни один потенциальный подрядчик. Проводить конкурс повторно уже нет времени, так как до начала отопительного сезона остается меньше двух месяцев.

«Следует отметить, что выполнение работ по данному конкурсному предложению предусматривает замену 4,2 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении разных диаметров. Выполнение работ займёт не менее 1,5−2 календарных месяцев. То есть, при условии начала выполнения работ в середине августа, есть вероятность их выполнения до начала отопительного сезона. Любое изменение сроков начала выполнения работ существенно увеличивает риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с началом осенне-зимнего периода», — такие слова заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Максима Василькова приводятся на официальном сайте администрации Переславля-Залесского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, каждый год отопительный сезон в Переславле проходит с большими проблемами. Администрация города признает, что тепловые сети города «находятся в катастрофическом состоянии». Износ составляет более 83%, а потери в сетях превышают допустимые параметры более чем в 4−6 раз. Из 16 километров основных магистралей 14 км требуют срочной и немедленной замены. Зимой 2018−2019 годов произошло 780 технологических отключений. Город так и не получил паспорт готовности к уже прошедшему отопительному сезону.

Очевидно, что городские власти и в этом году не справились с подготовкой к зиме, упустив летние месяцы для замены изношенных магистралей. Помощь же региональных властей тоже нельзя назвать своевременной. Изменения в бюджет области, в которых были предусмотрены 50 млн для Переславля, внесли только в июле. В нормальной ситуации менять изношенные сети теплоснабжающие организации начинают в мае — как только отключают отопление.