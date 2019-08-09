Нальчик, 9 августа, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Ещё в середине XX века в лесах Северного Кавказа жили «снежные люди», а некоторые из них даже прислуживали местным жителям. Однако теперь они либо прячутся в неприступных горах и пещерах, либо вовсе вымерли. Об этом краевед из Кабардино-Балкарии Виктор Котляров рассказывает в своей книге — сборнике свидетельств о встречах со «снежными» людьми.

Цитата из м/ф Смолфут. реж Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг. 2018. США Йети

«Сегодня «снежный человек», или алмасты, как его называют в Кабардино-Балкарии, воспринимается как фольклорный персонаж. Уже долгие годы все его ищут, а найти не могут. Так считают прежде всего молодые люди, предпочитающие виртуальную реальность рассказам своих бабушек и дедушек, ещё помнящих, каким реальным персонажем был в сельской повседневности Кабарды и Балкарии лесной человек», —цитирует «Победа 26» фрагмент из книги.

В своём труде Котляров пишет, что ещё каких-то 70−80 лет назад встреча со «снежным человеком» была вполне обычным явлением на местностях Северного Кавказа. По его словам, некоторые из них даже проживали в семьях местных жителей и выполняли примитивную работу — «поднести-унести, крутить жернова на мельнице».

В основу книги положены рассказы туристов, альпинистов, зоологов, охотников, пастухов. Здесь также опубликованы рукописи писателя Леонида Замятина о походах на Приэльбрусье и заметки исследовательницы Жанны Кофман.

Напомним, «снежный человек», или йети, как его называют на Западе, — человекообразное существо из легенд, якобы встречающееся в различных лесных и высокогорных районах Земли. Многие энтузиасты по всему миру уверены в его существовании и ищут тому доказательства, однако официальной наукой на текущий момент данный факт не подтверждён.

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