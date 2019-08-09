Бишкек, 9 августа, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Сотрудники МВД Киргизии не допрашивали сына бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сейтека Атамбаева. Об это 9 августа заявил заместитель главы МВД республики Курсан Асанов, сообщает издание 24.kg.

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Отмечается, что в Государственном комитете национальной безопасности также опровергли сообщение о допросе Сейтека Атамбаева. Местные СМИ сообщают о вызове на допрос депутатов Жогорку Кенеша (парламента республики).

В частности, генеральный директор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников сообщил о принудительном вызове на допрос члена Социал-демократической партии Киргизии Ирины Карамушкиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в селе Кок-Таше началась спецоперация по силовому аресту бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. В настоящее время экс-президент задержан и находится в следственном изоляторе.

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