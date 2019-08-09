Упоровский район, Тюменская область, 9 августа, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Тюменский фермер вылил две тонны молока у входа в санэпидемстанцию Упоровского района. Процесс он записал на видео и выложил в социальные сети. Таким образом фермер пытается привлечь внимание к отказу молокозавода принимать продукцию от его лейкозных коров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Torange.biz Молоковоз

Предприниматель сообщает, что ранее молоко от его бурёнок принимали без проблем. Сейчас на молокозаводе ему отказали из-за некого указания главного ветеринарного врача не принимать молоко у коров, страдающих лейкозом.

«У частного сектора почти все коровы лейкозные. Лейкоз не опасен для человека. Я им предложил, чтобы мне дали разрешение на уничтожения стада лейкозных коров, но мне и это не разрешают делать», — сообщил порталу 72.ru предприниматель.

Негодование фермера объяснимо: ему отказано из-за лейкоза коров в приёме молока, и стадо уничтожить нельзя, и работникам нечем платить. Словом, сплошные убытки от фермерства.

Заместитель главы Упоровского района Александр Зоммер сообщил, что конфликт, произошедший 7 августа, на данный момент разрешён. Проблема, на его взгляд, возникла от некого недопонимания. Есть приказ Минсельхоза от 11 мая 1999 года № 359, в котором говорится, что молоко от инфицированных коров подлежит обеззараживанию. то есть пастеризации.

У протестующего предпринимателя следующую партию молока уже приняли. Фермер считает, что видео с выливанием молока на асфальт сыграло в этом немаловажную роль.

Однако он своим видео инициировал дискуссию среди специалистов, которые отмечают, что с 1 июля 2018 года в России действует технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Согласно данному документу, на молокозаводы поставлять лейкозное молоко запрещено даже в пастеризованном виде.