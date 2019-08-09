Лейкоз коров: тюменский фермер вылил на асфальт две тонны молока
Упоровский район, Тюменская область, 9 августа, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Тюменский фермер вылил две тонны молока у входа в санэпидемстанцию Упоровского района. Процесс он записал на видео и выложил в социальные сети. Таким образом фермер пытается привлечь внимание к отказу молокозавода принимать продукцию от его лейкозных коров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Предприниматель сообщает, что ранее молоко от его бурёнок принимали без проблем. Сейчас на молокозаводе ему отказали из-за некого указания главного ветеринарного врача не принимать молоко у коров, страдающих лейкозом.
Негодование фермера объяснимо: ему отказано из-за лейкоза коров в приёме молока, и стадо уничтожить нельзя, и работникам нечем платить. Словом, сплошные убытки от фермерства.
Заместитель главы Упоровского района Александр Зоммер сообщил, что конфликт, произошедший 7 августа, на данный момент разрешён. Проблема, на его взгляд, возникла от некого недопонимания. Есть приказ Минсельхоза от 11 мая 1999 года № 359, в котором говорится, что молоко от инфицированных коров подлежит обеззараживанию. то есть пастеризации.
У протестующего предпринимателя следующую партию молока уже приняли. Фермер считает, что видео с выливанием молока на асфальт сыграло в этом немаловажную роль.
Однако он своим видео инициировал дискуссию среди специалистов, которые отмечают, что с 1 июля 2018 года в России действует технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Согласно данному документу, на молокозаводы поставлять лейкозное молоко запрещено даже в пастеризованном виде.