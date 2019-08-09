Чебоксары, 9 августа, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Минсельхоз Чувашии отреагировал на сообщения об удорожании хлеба, сославшись на рост закупочных цен. К примеру, рожь с начала года подорожала на 75%. При этом в министерстве заявляют, что в республике «сохраняются одни из самых низких» цен на ржаной и ржано-пшеничный хлеб, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рожь

В аграрном ведомстве констатируют, что с начала 2019 года растут закупочные цены на продовольственную группу зерна. По данным мониторинга, на конец июля стоимость продовольственной пшеницы третьего и четвёртого классов подорожала по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом соответственно на 10% и 11% — до 10,4 и 10 руб/кг. Продовольственная рожь первого и второго классов подорожала на 75% и достигла 9 руб/кг.

«Это повлияло на увеличение отпускных цен на муку пшеничную высшего сорта, на муку пшеничную первого сорта и на муку ржано-обдирную. По информации крупных хлебопекарных предприятий республики, на увеличение отпускных цен на хлеб и хлебобулочную продукцию, кроме повышения цен на сырьё, существенное влияние оказал рост цен на ГСМ и услуги ЖКХ», — говорят в минсельхозе Чувашии, отмечая, что в регионе сохраняются одни из самых низких цен на ржаной и ржано-пшеничный хлеб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала 2019 года стоимость пшеничного хлеба выросла на 90 копеек (+3,88%) и составила в среднем 24,1 рублей (за 0,45−0,65 кг), батон подорожал на 1,3 рубля (+6%) — до 23 рублей (за 0,35−0,4 кг), стоимость ржано-пшеничного хлеба выросла на 1,4 рубля (+6,3%) и составила в среднем 23,7 рублей (за 0,6−0,7 кг).