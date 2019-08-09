Нью-Дели, 9 августа, 2019, 10:45 — ИА Регнум. В индийском городе Анантапуре с конвейера сошёл первый Kia Seltos. Об этом 9 августа сообщает портал 32cars.ru.

The News Minute Kia Seltos

Серийное производство автомобиля началось спустя семь месяцев после запуска прототипов.

Сообщается, что в производство компания инвестировала порядка 1,1 млрд долларов (около 71,5 млрд рублей). Площадь предприятия — 213 гектар. Производственная мощность завода позволяет выпускать до 3 млн машин каждый год.

Автомобили данного предприятия будут продаваться в Индии и на авторынках Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

Старт продаж нового авто на индийском рынке будет в конце августа 2019 года.

Напомним, в Южной Корее прошла официальная премьера второй версии компактного кроссовера Kia Seltos для автомобильного рынка России. Новинка представляет из себя небольшой, но брутальный автомобиль, вытянутый в длину.

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