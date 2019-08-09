Калуга, 9 августа, 2019, 10:39 — ИА Регнум. На строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге в 2019 году из федерального бюджета будет выделено 309,7 млн рублей. Соответствующее постановление правительства России опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Ещё почти 203 млн рублей планируется выделить калужскому музею и в 2020 году, общая сумма выделенных средств составит более четверти проектной стоимости объекта в 1,962 млрд рублей.

gmik.ru Строительство второй очереди музея

Между тем сроки завершения строительства второй очереди калужского музея истории космонавтики, начавшегося ещё пять лет, назад постоянно сдвигались. По последним данным, стройка должна была завершиться в декабре 2019 года, но теперь ввод «долгостроя» в эксплуатацию перенесён уже на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный бюджет выделил на строительство второй очереди музея истории космонавтики в Калуге порядка 1,6 млрд рублей. Куратор строительства, бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов был обвинён правоохранительными органами в хищениях бюджетных средств.