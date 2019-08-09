Пермь, 9 августа, 2019, 10:34 — ИА Регнум. В Перми на верхней части набережной Камы появилось объемное граффити. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, муниципальный проект «Выходные на набережной» выходит на новый уровень.

Пресс-служба администрации Перми Оптическая иллюзия на набережной Камы в Перми

Рисунок на дорожном покрытии построен по принципу оптической иллюзии. Обман зрения происходит за счет игры художника с цветом, линиями. Для посетителей набережной предусмотрены точки для фотографирования. Так, в определенного ракурса создается иллюзия, что человек стоит на краю обрыва.

Автором объемного рисунка стал стрит-арт художник, граффитист Алексей Гурнянский, в своей среде больше известный как Lexusone.