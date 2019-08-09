Москва, 9 августа, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Бывший министр транспорта России Максим Соколов, являющийся членом Совета директоров ПАО «Аэрофлот», признан независимым директором, несмотря на наличие у него формальных критериев аффилированности с существенным акционером ПАО «Аэрофлот».

Андрей Грук ИА Красная Весна «Аэрофлот»

Такое решение принято на заседании Совета директоров, состоявшемся 8 августа под председательством действующего министра транспорта Евгения Дитриха.

«Решение принято с учетом профессионального опыта, деловой репутации и профессиональных познаний Максима Соколова, который в том числе, занимал ранее должность министра транспорта Российской Федерации», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Аэрофлота».

Одновременно Соколов возглавил комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

Как отмечалось в ходе заседания, динамика пассажиропотока Группы «Аэрофлот» соответствует стратегии, согласно которой «Аэрофлот» должен перевезти 90−100 млн пассажиров в 2023 году.

Продолжается оптимизация хаба авиакомпании в московском аэропорту «Шереметьево» и расширение маршрутной сети, ведется работа по запуску международного хаба в Красноярске и региональных баз.

Напомним, после отставки с поста министра Соколов в августе 2018 года занял пост гендиректора ПАО «Группа ЛСР». С июля 2019 года Максим Соколов перешел на должность первого заместителя гендиректора, которым стал владелец «Группы ЛСР» Андрей Молчанов.