Мюнхен, Германия, 9 августа, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Немецкая студия Mixtivision Games анонсировала платформер Minute of Islands. Первый трейлер проекта появился на YouTube-канале компании 8 августа.

Игра Minute of Islands

Разработчики сообщают, что в Minute of Islands игрокам предстоит взять на себя управление Мо — девушкой-механиком, исследующей загадочный остров. В своих приключениях она будет встречаться со странными существами и решать загадки, разбросанные по уровням.

Немецкая издательская компания Mixtivision ранее выпустила такие игры как: FAR: Lone Sails, Sound Memo и The Big Word Factory. Сообщается, что Minute of Islands выйдет весной 2020 года, но конкретная дата пока неизвестна.