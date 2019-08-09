Симферополь, 9 августа, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Повышения цен на услуги мобильной связи для крымчан не будет, операторы не намерены изменять условия тарифных планов до полного обеспечения российского полуострова бесперебойной связью в роуминге. Об этом 9 августа журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Республика Крым

«Нам удалось добиться приостановки этого решения о повышении тарифов на мобильную связь. После переговоров с представителями министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Россвязи, министерства внутренней политики, информации и связи РК и мобильных операторов, объявлен мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в Крыму и Севастополе», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали «взять штурмом» главный офис мобильного оператора МТС, который объявил о повышение тарифы на полуострове.

Об этом: Глава Крыма пообещал «взять штурмом МТС»