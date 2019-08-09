Переславль-Залесский, Ярославская область, 9 августа, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура объявила предостережения главе городского округа Переславля-Залесского Валерию Астраханцеву и руководителю АО «ГК ЕКС» о недопустимости выполнения работ по благоустройству Народной площади без согласования с Министерством природных ресурсов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Народная площадь в Переславле

Народная площадь Переславля-Залесского — один из победителей всероссийского конкурса Минстроя по благоустройству малых городов и исторических поселений, на ее реконструкцию Переславль получил федеральный грант в размере 75 миллионов рублей. Победителем стало АО «ГК ЕКС». Муниципальный контракт, по данным официального сайта госзакупок, подписан 29 июля 2019 года. Все работы по условиям контракта должны быть завершены до 31 октября 2019 года. Однако подрядчик до сих пор на объект не вышел. Возможно, это связано как раз с тем, что не выполнены все необходимые процедуры. Территория благоустройства полностью находится в охранной зоне Национального парка «Плещеево озеро», где любая социально-экономическая деятельность должна быть согласована с Министерством природных ресурсов. По всей видимости, такое согласование до сих пор не получено.

Судя по ответу, полученному переславцами из Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры (имеется в редакции ИА REGNUM ), администрация городского округа направила обращение о согласовании работ по проекту благоустройства Народной площади только 19 июня 2019 года. На 6 августа согласование не было получено. Главе Переславля Валерию Астраханцеву и подрядчику объявлено предостережение о недопустимости выполнения работ без согласования с Минприроды. Для оценки законности отсутствия в конкурсной документации обязанности по соблюдению закона об особо охраняемых природных территориях информация из прокуратуры направлена в УФАС по Ярославской области.

Напомним, за подобное нарушение — выдачу разрешения на строительство в охранной зоне Национального парка «Плещеево озеро» без согласования с Министерством природных ресурсов — было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий против мэра Переславля Дениса Кошурникова. Он был задержан осенью 2016 года.