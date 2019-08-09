Пхеньян, 9 августа, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Несмотря на жёсткие международные санкции, Северная Корея поддерживает и даже наращивает внешнюю торговлю с Китаем. По результатам первого полугодия товарооборот между странами увеличился на 15,3%, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным аналитиков, с января по июнь включительно экспорт в Китай составил 105 млн долларов, что на 14% выше прошлогоднего показателя. В свою очередь, импорт из Китая вырос сразу на 15,5%, до 1,145 млрд долларов, что привело к образованию внешнеторгового дефицита КНДР в 1,04 млрд долларов.

Эксперты обращают внимание, что резкий рост торговли произошёл после провала американо-северокорейского саммита в Ханое в феврале этого года. В марте и апреле товарооборот рост на 38,1% и 39,3% соответственно.