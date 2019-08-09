Вашингтон, 9 августа, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах резко возрос спрос на пуленепробиваемые рюкзаки для школьников, об этом 8 августа сообщает The Independent.

Безопасность детей

Продажи указанных товаров возросли после стрельбы в американском городе Эль-Пасо, а также в городе Дейтон.

Это не первый случай, когда подобные товары начинают пользоваться спросом у потребителей, однако в этот раз покупателю предлагается более изощренный товар.

«В первую очередь рюкзак спроектирован стильным и привлекательным. В случае угрозы у него есть специальные панели, которые защищают человека от пуль, увеличивая шансы на выживание» , — подчеркнул Габи Сибони, управляющий компанией ArmorMe, выпускающей пуленепробиваемые рюкзаки.

Данное изделие стоит порядка $100, что значительно дороже обычных школьных портфелей, однако, как подчеркивают эксперты, это не большая цена за жизнь, которая может быть спасена в случае очередного инцидента.

Как передавало ИА REGNUM, 3 августа в ряде городов США произошла стрельба, жертвами которой стали свыше 30 человек. Инцидент вновь всколыхнул американское общество, заставив его в очередной раз задуматься об отмене второй поправки к Конституции страны.