Кабул, 9 августа, 2019, 12:10 — ИА Регнум. 8 августа официальный представитель 203 корпуса Национальной армии Афганистана Ахмад Шакил Тасел заявил, что на территории провинции Логар (столица провинции — Пули-Алам) в результате авиационных ударов, нанесенных силами международной коалиции в Афганистане, было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

US Embassy Kabul Afghanistan Провинция Логар

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News», операция сил международной коалиции в Афганистане по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Азра провинции Логар.

По словам официального представителя 203 корпуса Национальной армии Афганистана, в результате авиационного удара сил международной коалиции были также уничтожены одно транспортное средство и одно средство связи, использовавшиеся боевиками при поведении нападений на правительственные войска.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.