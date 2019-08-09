Цхинвал, 9 августа, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Военнослужащие одного из подразделений почетного караула министерства обороны России проводят тренировки с личным составом роты почетного караула национальной армии Южной Осетии, сообщает ИА «Рес».

Каждый день проходят многочасовые тренировки, в ходе которых отрабатываются различные строевые приемы с оружием и без. Занятия ведутся отдельно для знаменной группы, линейных и группы, которая готовит показательные выступления. В ходе тренировок отрабатывается синхронность действий военнослужащих, четкость и слаженность действий при прохождении войск.

Рота почетного караула национальной армии Южной Осетии продемонстрирует приобретенные умения и навыки на военном параде в честь Дня республики Южная Осетия 20 сентября.