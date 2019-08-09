Цхинвал, 9 августа, 2019, 09:28 — ИА Регнум. На территории российской военной базы в Южной Осетии состоялись мероприятия, посвященные годовщине трагических событий 8 августа 2008 года, передает телеканал Звезда.

Http://cominf.org Памятник герою России Денису Ветчинову в Цхинвале

В траурном митинге приняли участие представители командования Южного военного округа и личный состав российской военной базы. На мероприятии также присутствовали представители государственных структур Южной Осетии, участники операции по принуждению Грузии к миру, представители общественных организаций.

По завершении митинга помощник командира базы по работе с верующими военнослужащими священник Андрей Зизо провел на плацу панихиду. Состоялось возложение цветов к памятникам погибших в Цхинвале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 7 на 8 августа, а также днем 8 августа в Южной Осетии и Абхазии проходили памятные мероприятия, посвященные одиннадцатой годовщине трагических событий в Южной Осетии. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, была разрушена часть Цхинвала. Россия ввела свои войска в республику и в результате боевых действий вытеснила грузинских военных. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.