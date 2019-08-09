Стокгольм, 9 августа, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Исследовательская группа шведских ученых смогла найти связь между приятными запахами и здоровьем человека. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Ян Брейгель Младший. Аллегория запаха

По данным исследовательской группы представителей разных университетов Швеции, природные ароматы влияют на здоровье человека. Когда речь заходит о стрессе, именно природные ароматы играют роль нервного амортизатора, приятные ароматы повышают стрессоустойчивость. Ведь именно стресс, по мнению шведских ученых, играет основную пагубную роль для общего состояния здоровья человека в городе.

Наряду с изучением влияния запахов на нервную систему, были проведены опросы жителей разных городов Швеции. Многие респонденты заявили о повышении тонуса после лесных прогулок. Эксперты объяснили это тем, что в лесу множество приятных природных запахов, и любители пройтись в лесу этим самым укрепляют свою нервную систему, что помогает им оставаться здоровыми как можно дольше.